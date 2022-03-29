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«Выкрикивала «Браво!», потом ушла с постановки»: зрительница — о походе Бородиной с Трофимом в театр

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая недолго была одинока.

«Выкрикивала «Браво!», потом ушла с постановки»: зрительница — о походе Бородиной с Трофимом в театр
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Одна из зрительниц в соцсетях рассказала, что видела телеведущую Ксению Бородину на постановке с участием актера Сергея Безрукова с возлюбленным — Трофимом Симищенко.

Ксения Бородина и Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

«Перед нами сидела Ксения Бородина. Я не фанатка, но все равно прикольно. Она все время сидела в телефоне, в какой-то момент выкрикивала: «Браво!» Потом и вовсе ушла с постановки».

Зрительница в зале

Как отметила зрительница, Трофим Симищенко сидел рядом со своей любимой женщиной. Он живо делился деталями постановки с Бородиной.

Напомним, что слухи о романе Ксении Бородиной и Трофима Симищенко ходили очень давно. При этом бойфренд телеведущей — бывший друг Курбана Омарова. Как рассказывал бизнесмен, у Трофима масса долгов.

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