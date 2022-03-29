«Чуть ли не с милостыней по миру»: стенающую Хаматову осадили за слезы в «латвийской Рублевке»

В своей новой рубрике о звездных новостях в рамках YouTube-проекта «Алена, блин!» ведущая спецвыпуска Алена Жигалова вывела на чистую воду поселившуюся в Латвии Чулпан Хаматову.

Журналистка не смогла оставить без внимания свежее интервью актрисы театра и кино. Ранее Чулпан пожаловалась на то, что без дохода за границей она сможет протянуть два-три месяца. Ну а потом ее сбережений просто не хватит. Самое интересное, что актриса с тремя дочками поселилась в местной «латвийской Рублевке». Все подробности раскрыла Алена Жигалова в своем YouTube-проекте.

«Чулпан Хаматова заявила, что денег у нее хватит только на ближайшие два месяца, а дальше она чуть ли не с милостыней пойдет по миру. В это же время латвийские блогеры нашли место, куда переехала актриса. Как оказалось, сейчас она обитает в местной «латвийской Рублевке». Это такое место недалеко от Риги, где цены на недвижимость и землю начинаются от 300–500 тысяч евро. Неплохое такое место, чтобы проживать с запасом денег, которых хватит на два месяца. Более того, Чулпан и место предложили в театре. Разрешили любезно играть на русском языке», — говорит Жигалова в проекте «Алена, блин!».

Также ведущая YouTube-шоу не смогла поверить в искренность слез актрисы, переехавшей в латвийское экопоселение. За границей у Чулпан есть коттедж в престижном месте под Ригой. Жигалова уточнила, что актриса рыдала так, словно страдает и тоскует по родине, находясь в отъезде не 3–5 дней, а лет двадцать.

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