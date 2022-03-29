«Измучилась за четыре года»: экс-невестка Шукшиной выдала правду о рухнувшем браке с Касаткиным

Илона призналась, что не была счастлива с внуком Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Бывшая невестка Марии Шукшиной — Илона — раскрыла всю правду о рухнувшем браке с Макаром Касаткиным. Девушка дала понять, что многого натерпелась на четыре года. Хотя парочка поженилась осенью 2019 года. Судя по всему, еще встречаясь с будущим мужем, Илона не питала особых иллюзий. Кто стал инициатором развода, непонятно. Однако экс-невестка актрисы утверждает, что в этом браке чувствовала себя несчастной, тогда как сейчас вполне довольна жизнью. Да и пасынка Марка бывшая жена внука Лидии Федосеевой-Шукшиной не бросает.

Илона уточнила, что Макар Касаткин сынишкой от Фрейи Зильберт интересуется мало. Внук Марии Шукшиной живет под присмотром няни. Его биологической маме, как и отцу, нет никакого дела до малыша, заверила экс-жена Касаткина.

«В тех отношениях я не была счастлива. Совсем себя забросила. Теперь все по-другому: сейчас я счастлива, а там только измучилась за четыре года… Чем сегодня занимаюсь? Спортом, работой, благотворительностью. Я волонтер! Езжу по детским домам, помогаю малышам. Стараюсь быть всегда на позитиве и никого не винить. Все сложилось как должно, моя совесть чиста», — приводит «СтарХит» слова Илоны.

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