«Ребенок хочет ласки! Ему не повезло ни с матерью, ни с отцом»: что известно о внуке Шукшиной от Фрейи Зильберт

Бывшая жена Макара Касаткина утверждает, что ее пасынок растет никому не нужным и по сути брошенным ребенком.

В свежем интервью бывшая жена Макара Касаткина — Илона — вывела на чистую воду сына Марии Шукшиной. Девушка заявила, что ее теперь уже бывший муж не интересуется тем, как растет его сын Макар от Фрейи Зильберт. Малыш живет под присмотром няньки. По словам Илоны, ей очень жалко пасынка. Ведь малютка Макар не нужен ни своей биологической маме, ни отцу.

Устав от забот и сынишки, Фрейя быстренько передала Макара его именитой бабушке. Мария Шукшина с радость приняла внука в семью. По крайней мере актриса обеспечила малышу комфортную жизнь: у него есть нянечка, еда, теплая одежда, игрушки и все необходимое.

Единственное, чего не достает ребенку, как считает Илона, так это ласки и заботы со стороны родителей. Сама девушка до сих пор навещает пасынка, все-таки она считала себя его мамой и относилась как к собственному сыну.

«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — приводит «СтарХит» слова Илоны.

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