«Публично появлялся с девушками в городе»: Ани Лорак — об изменах мужа-турка

После того, как музыкальная карьера Ани Лорак пошла в гору, она поняла, что для развития своего сольного проекта ей нужно переезжать в Москву. Вот только муж-турок наотрез отказался бросить свой ресторанный бизнес в Киеве. И это при том, что кредит для того, чтобы Мурат Налчаджиоглу открыл свое дело, взяла именно Ани. В итоге супруги стали жить на две страны.

Лорак не ожидала, что благодаря мужу станет героиней бульварной прессы, первые полосы которой пестрили заголовками и изобличающими кадрами. В объектив попал муж певицы, а точнее то, как он проводил время в компании некой модели. Простить этого Лорак своему муж-турку не смогла.

«Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня?» — сетовала Ани Лорак в студии программы «Судьба человека».

Ущемленное самолюбие и женская гордость требовали отмщения. И певица разошлась с Муратом.

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