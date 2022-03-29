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«Людям не нравится, когда человек поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит»: Кушанашвили – о Лободе

Как отметил телеведущий, он всегда знал, что звездная исполнительница доиграется.

«Людям не нравится, когда человек поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит»: Кушанашвили – о Лободе
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» на YouTube заявил, что он давно предупреждал украинскую певицу Светлану Лободу: она доиграется. Так в итоге и случилось.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

По его словам, в современном мире «невозможно обслуживать 25 королевских дворов». Он понимал, что звездная исполнительница будет послана на три буквы как в России, так и на Украине.

«Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит».

Отар Кушанашвили

Напомним, что Светлана Лобода не так давно показывала свой украинский паспорт в соцсетях. При этом она проживает в последнее время на постоянной основе на Мальте.

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МальтаОтар КушанашвилиСветлана ЛободаУкраинаШоу "Каково?!"