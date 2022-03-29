Внушительные гонорары: Малахов вскользь коснулся заработков Урганта

Шоумен дал понять, что Иван Ургант получал на ТВ куда больше, чем он сам.

Андрей Малахов после долгого перерыва появился на публике отдохнувшим и посвежевшим. Шоумен будет вести новую развлекательную передачу в музыкальном формате со звездными гостями — «Песни от всей души». Муж бизнесвумен Натальи Шкулевой уже давно трудится на ТВ. Он вел самые рейтинговые передачи, поэтому в успехе нового шоу поклонники Малахова не сомневаются. Кстати, в одном из недавних интервью телеведущий раскрыл свои заработки. Так, во время работы в программе «Пусть говорят» шоумен получал порядка 50 тысяч долларов ежемесячно. По тем временам на рубли это три миллиона.

В беседе с Ксенией Собчак шоумен заверил, что, к примеру, Иван Ургант в те годы зарабатывал куда больше, вскользь коснувшись темы с доходами коллеги-телеведущего. Так Андрей Малахов дал понять, что у шоумена уже тогда были внушительные гонорары. Напомним, что передачу «Пусть говорят» телеведущий оставил еще в 2017 году. А его место на программе отдали Дмитрию Борисову. Сам Малахова стал вести передачу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Кстати, точную сумму гонораров Ивана Урганта телеведущий называть не стал, намекнув, что шоумен получал больше, чем он с зарплатой в 50 тысяч долларов.

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