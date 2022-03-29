«В обнимку с Сулейманом под водой»: Бергюзар Корель поныряла в море с Халитом Эргенчем

Бергюзар Корель порадовала поклонников редким снимком с мужем. Халит Эргенч нырнул под воду вместе с красавицей-турчанкой. Актер из сериала «Великолепный век» нежно обнимал Бергюзар за талию, а та светилась счастливой улыбкой. Парочка устроила фотосессию в море, погрузившись на глубину.

При этом Халит блеснул подтянутой фигурой, поиграв мышцами на плечах. Ну а поклонники «Великолепного века» тут же пошутили, что Хюррем султан могла бы приревновать своего султана Сулеймана к такой красавице как Бергюзар Корель.

На самом же деле все было наоборот. На съемках именно жена Халита Эргенча ревновала своего возлюбленного к Мерьем Узерли. Так, сцены с их поцелуями и объятиями доводили Бергюзар едва ли не до слез.

«В обнимку с Сулейманом и под водой», «А султан-то хорош собой! Какие мышцы бугрятся на плечах», «Вай! Сулейман — султан моего сердца», «Где-то ревнует Хюррем», — шутили фолловеры.

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