«Вы должны гордиться ею»: Отар Кушанашвили заступился за дочь Владимира Машкова перед отцом

Как отметил телеведущий, Мария ничего не должна своему папе.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своего шоу «Каково?!» на YouTube заступился за дочь актера и режиссера Владимира Машкова Марию, которая долгие годы живет в Америке.

Как отметил Отар Кушанашвили, Мария на самом деле ничего не должна отцу. Молодые люди имеют право жить так, как им хочется. Жить в Америке — выбор Марии Машковой. Осуждать за это отец, как заметил телеведущий, не имеет права.

«Отец заставляет дочь публично извиниться, за что?! Она живет, дай Бог ей здоровья. Вы должны гордиться ею!». Отар Кушанашвили

Напомним, что Владимир Машков не так давно призвал свою дочь немедленно вернуться в Россию, «чтобы быть хорошей россиянкой». При этом Мария Машкова отца слушать не собирается. Она раздает интервью западным СМИ.

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