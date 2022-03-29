Зельдин, Аросева, Турчинский: умерли уже 12 актеров из сериала «Сваты»

Последняя серия легендарной картины была показана в России перед Новым годом.

Уже 12 актеров культового сериала «Сваты» ушли за последние годы из жизни. Среди них такие звезды, как Ольга Аросева, Галина Апанасенко, Владимир Зельдин, Александр Бондаренко, Иван Марченко, Анатолий Барчук, Олег Треповский, Владимир Турчинский, Валентин Шестопалов.

К сожалению, умерли и три актера, исполнивших эпизодические роли. В 2013 году не стало Анатолия Зезюлина, сыгравшего собутыльника Ивана Будько в эпизоде третьего сезона. Спустя два года скончался Осип Найдук, Прохоров, один из гостей на свадьбе сына Митяя. В 2019 году ушел из жизни Борис Чернокульский, сыгравший пожилого ветерана в автобусе из четвертого сезона, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сериал «Сваты» снимался на протяжении долгих тринадцати лет. Всего вышло семь сезонов. Первые серии вышли на экраны еще в 2008 году и сразу полюбились зрителям.

Ранее режиссер картины Андрей Яковлев отмечал, что он не планирует снимать продолжение «Сватов». С учетом нынешней обстановки в мире с трудом можно представить, что легендарные и всеми любимые «сваты» могут снова собраться когда-нибудь вместе.

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