В чалме и шелках: Анна Нетребко встретила рассвет в дубайской пустыне

Звезда мировой оперы Анна Нетребко решила не спешить возвращаться на сцену. Она пообещала возобновить концерты и спектакли через пару месяцев, и все это время намерена путешествовать. От слов дива перешла сразу к делу: собрала чемоданы и улетела в Дубай.

В первый же день артистка отправилась в пустыню, где они с мужем и сыном много гуляли, фотографировались и остались на ночлег. Ранним утром дива встретила рассвет, нарядившись в шелковое платье, восточный халат, повязала чалму на голову и сделала яркий макияж.

Напомним, Анна Нетребко — выдающаяся оперная певица современности, выступающая на ведущих сценах мира. Она родилась в Краснодаре, переехала в Австрию, где живет в последние годы с семьей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!