Цымбалюк-Романовская поддержала порыв Растегина сделать музей в квартире Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro поддержала порыв бизнесмена Юрия Растегина сделать музей в квартире актера Армена Джигарханяна.

«Если Растегин хочет сделать в квартире музей — это его право. У него есть доля в этом жилье. Армен Борисович продал свою долю в квартире Растегину. Эта сделка проходила без моего участия. Мы с Арменом Борисовичем прожили 17 лет. Власовой, которая сейчас возмущается, просто надо было своего законного мужа хоть иногда навещать, чтобы быть в курсе его дел». Виталина Цымбалюк-Романовская

По словам пианистки, сейчас Власова сочиняет байки о жизни Джигарханяна.

«Это было личное желание Армена Борисовича продать свою долю в квартиру. Джигарханян не мог договориться с Власовой. Потом она приехала, заселилась в квартире. Она не принимала его условия. Препятствовала действиям, которые он хотел совершить. Она умышленно ему во всем мешала. Ни один риелтор не мог работать с ней в той ситуации. Она создала такие условия, что с ней нельзя было разговаривать. Власова просто не шла на диалог. У него не было выбора совершенно», — заметила Цымбалюк-Романовская.

Ранее вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова заявила, что Юрий Растегин хочет выселить ее из квартиры. Половина жилья принадлежит по закону ему. Предприниматель хочет в будущем сделать в квартире музей.

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