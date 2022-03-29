«Берем, разбираем!»: Прохор Шаляпин «выставил» бывших Ларису Копенкину и Анну Калашникову на аукцион невест

Музыкант накануне вышел в свет с обеими экс-возлюбленными в обнимку.

Певец Прохор Шаляпин накануне вышел в свет сразу с двумя своими бывшими женами. Лариса Копенкина и Анна Калашникова одна за другой были замужем за артистом. Сейчас, как выяснилось, он поддерживает хорошие отношения с ними и даже нежно обнимается.

Но когда Шаляпин заметил, что попал в поле зрения окружающих, он поспешил подчеркнуть, что с бывшими его ничего не связывает, кроме товарищества. Артист начал рекламировать женщин как свободных невест.

«Женщины абсолютно свободны, свободный лот, как говорится. Берем, разбираем, вот они!» — прорекламировал музыкант своих бывших.

Напомним, с Ларисой Копенкиной музыкант строил семью несколько лет. Она старше артиста на 30 лет. С Анной Калашниковой он закрутил роман, еще будучи в браке.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!