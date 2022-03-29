«Как на дрожжах растут»: Виктория Боня рассказала, что происходит с ценами на бензин в США

Модель Виктория Боня в «Телеграме» поделилась отрывком видео со встречи президента Франции Эммануэля Макрона со своими избирателями. Скоро он снова будет бороться за пост президента своей страны.

На кадрах можно увидеть, как один из граждан Франции высказывает президенту свое недовольство. В частности, он утверждает, что стал за последнее время «нищим служащим». Гражданин Франции говорит, что платит за бак бензина 140 евро. За последние 48 часов цена топлива поднялась в его стране сразу на 30 центов.

«Вы спрашивали, как во Франции обстоят дела. Везде в Европе такая же реакция. В Штатах не лучше, цены на бензин тоже как на дрожжах растут и вызывают недовольство населения». Виктория Боня

Ранее Виктория Боня рассказывала, что получила визу для поездки в США. Она отмечала, что стать ее обладательницей в нынешних реалиях для нее было не так-то просто.

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