Фигура на зависть: Юлия Михалкова в кроп-топе и джогерах щегольнула осиной талией

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова нередко радует поклонников своим присутствием в Сети. Красотка рассказывает подписчикам микроблога о новостях из жизни, делится мыслями или просто постит фото и видео.

На этот раз актриса отправилась в спортзал. Когда выдалась свободная минутка, Михалкова решила провести ее с пользой для контента. Она позировала себе в зеркале, демонстрируя стройную фигуру в кроп-топе и джогерах, которой могут позавидовать многие модели.

Михалкова, напомним, в 2019 году покинула «Уральские пельмени». Но из медиапространства она не пропала, а стала ведущей «Детского КВН», а также снимается в других комедийных шоу.

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