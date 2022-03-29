Иногда они возвращаются: покинувшая Москву Юлия Барановская рассказала, где находится

Телеведущая долгое время отсутствовала в столице и в Сети.

Весной сразу несколько звезд спешно покинули страны, скрывшись кто где – кто-то улетел в Израиль, кто-то в Дубай. Некоторые селебрити объяснили это запланированным отпуском, но в несезон нашлось много людей, не поверивших в этот повод на фоне украинских событий февраля.

Телеведущая Юлия Барановская тоже покинула Москву. Звезда «Мужского/Женского» просто пропала из соцсетей, а затем нашлась в Архангельске. Девушка объяснила это так же, как и все, — отпуском.

Накануне Барановская призналась, что вернулась в Москву. Как оказалось, приехала она буквально только что. Кстати, многие звезды сейчас начали возвращаться. Например, в Москве уже находится Иван Ургант, который улетал за границу.

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