Редкий кадр: Каролина Севастьянова без макияжа изящно расположилась в халатике на кушетке

26-летняя гимнастка, олимпийская чемпонка-2012 Каролина Севастьянова уже месяц находится в Москве. Домой на Родину красотка вернулась из Монако, где постоянно проживала последнее время.

В столице девушка не скучает, хоть и признается: моря ей очень не хватает. Накануне красотка побывала в салоне красоты на процедурах, которыми поддерживает свой организм в межсезонье. И порадовала поклонников в Сети новыми фото.

Севастьянова накинула халатик и расположилась на кушетке, позируя себе для селфи. Красотка отказалась в этот день от макияжа – явление довольно редкое. Обычно она старается появляться на людях во всей красе: стильная прическа и наряды всегда при ней.

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