Катя Гордон ответила Потапу: «Работайте над взбросами пореалистичнее»

Юрист Екатерина Гордон не смогла пройти мимо публикации Потапа, украинского рэпера и продюсера, который предоставил своим подписчикам на некий приказ якобы министра обороны России о вбросах.

Гордон по долгу службы следит за новшествами в законодательстве и дала понять, что таких приказов нет. Она обвинила Потапа в распространении фейка и указала ему на это, написав ответ на его пост у себя в микроблоге.

«Господи, какое позорище… Я, как юрист, сообщаю Потапу и всем идиотам, слепым от своей злобы. Работайте над взбросами пореалистичнее. Вы издеваетесь над пацанами как звери, вы давно и много льете дерьмо на русских. Вы плевать хотели на тех журналистов, которые защищая вас, получат 10 лет. Вы тупо и слепо ненавидите. Таких приказов не бывает, деятели шоу-бизнеса», — отреагировала Гордон в Telegram.

При этом, юрист подчеркнула, что антироссийская злоба, которая сегодня льется их украинских звезд в лице Потапа сидела в них давно и сейчас нашла выход с новой силой.

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