«Случай с Нетребко – просто чудовищен»: продюсер высказался об отмене российских звезд в Европе

После начала украинских событий многие страны начали отменять сотрудничество с российскими знаменитостями. Оперная дива Анна Нетребко оказалась в их числе. От легенды сцены отказались «Метрополитен-опера», La Scala и Баварская опера.

Продюсер Павел Токарев высказался в интервью «Комсомольской правде» о такой культурной отмене.

«Случай с Нетребко – просто чудовищен. Это недопустимо, когда артистке, встретиться с голосом которой мечтают тысячи поклонников по всему миру, не дают это сделать, лишая публику возможности прикоснуться к уникальному таланту. Еще более ужасно и то, что даже среди ее поклонников, тех, кто еще вчера пел Нетребко осанну, сегодня звучат призывы «распни!» — поражается Токарев.

Однако, надежда на торжество благоразумия все-таки есть. Поскольку Венская опера выступила против отказа от российских артистов. Добавим, что Нетребко давно проживает в Австрии и регулярно выходит на сцену этого столичного театра.

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