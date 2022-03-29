Задрала повыше: Юлия Михалкова в спортзале блеснула перевернутым декольте

Звездные модницы с завидной регулярностью щеголяют в нарядах трендового деконструктивного кроя. Причем, даже в повседневных и спортивных образах они не могут себе отказать в том, чтобы подчеркнуть при помощи вырезов в неожиданных местах свою фигуру.

Актриса Юлия Михалкова – тоже настоящая модница. И в спортзал она старается одеваться так, чтобы все вокруг понимали – это звезда. Красотка щегольнула красивой фигурой, надев кроп-топ с деконструкцией – оригинальным вырезом-декольте под грудью, демонстрирующим всем соблазнительные рельефы. Для пущего эффекта красотка задрала руки повыше, позируя себе для фото.

Ранее другая звезда, актриса Наталья Рудова, тоже хвасталась оригинальным нарядом. Она пополнила гардероб платьем эффектного кроя.

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