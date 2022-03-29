Чувства за пределами: звезда «Маски» Краймбрери отправилась на свидание с Батрутдиновым

Искра между участницей и членом жюри пробежала еще до разоблачения.

Шоу «Маска «не перестает удивлять. В седьмом выпуске жюри решило, что рассекретиться должна участница в костюме Леопарда, которой оказалась певица Мари Краймбрери. Именно это имя звучало среди версий в последних выпусках все чаще.

Оказалось, что Леопард, то есть Краймбрери, и Тимур Батрутдинов продолжили общение после шоу. За развитием их отношений телезрители наблюдали весь проект. Свидание состоялось прямо за кулисами и продлилось долго.

«Когда уже из павильона уехали почти все, а нас было не остановить», — сообщил о закулисном общении ведущий проекта Вячеслав Макаров.

При этом Краймбрери в интервью сайту «Стархит», что их с Тимуром связь не прервалась с того момента: «Конечно, встретились, продолжили общение».

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