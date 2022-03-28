Леди Шик: Кудрявцева в брюках-трубах с эффектом стройности синего кляйновского оттенка появилась на шоу

Канал НТВ показал в своем официальном телеграм-аккаунте, в каком образе появится Лера Кудрявцева в новом выпуске «Секрета на миллион».
Ведущая выйдет к очередной героине проекта Нонне Гришаевой в свободном комплекте с трендовыми брюками-трубами синего кляйновского оттенка.
Такие модели брюк уже не первый сезон пользуются популярностью у модниц. И совсем не случайно. По словам Эвелины Хромченко, они хорошо скрывают недостатки фигуры, излишнюю полноту, выглядят стильно и комфортны в носке.
Заслуживает внимания и оттенок аутфита Леры Кудрявцевой. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале заверяла зрительниц, что одежда в этом тоне будет хорошей инвестицией. Он никогда не выйдет из моды и подходит для любых случаев, мероприятий и хорошо смотрится в любое время года.
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