Леди Шик: Кудрявцева в брюках-трубах с эффектом стройности синего кляйновского оттенка появилась на шоу

Канал НТВ показал в своем официальном телеграм-аккаунте, в каком образе появится Лера Кудрявцева в новом выпуске «Секрета на миллион».

Ведущая выйдет к очередной героине проекта Нонне Гришаевой в свободном комплекте с трендовыми брюками-трубами синего кляйновского оттенка.

Такие модели брюк уже не первый сезон пользуются популярностью у модниц. И совсем не случайно. По словам Эвелины Хромченко, они хорошо скрывают недостатки фигуры, излишнюю полноту, выглядят стильно и комфортны в носке.

Заслуживает внимания и оттенок аутфита Леры Кудрявцевой. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале заверяла зрительниц, что одежда в этом тоне будет хорошей инвестицией. Он никогда не выйдет из моды и подходит для любых случаев, мероприятий и хорошо смотрится в любое время года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.