«Это необходимая работа!»: Боярская объяснила забившим тревогу поклонникам, где пропадала целый месяц

Актриса Елизавета Боярская не на шутку встревожила своих зрителей, которые потеряли свою любимицу из вида. Целый месяц звезда хранила гробовое молчание, не появляясь в социальных сетях.
Некоторые фолловеры даже стали подозревать, что она вслед за Чулпан Хаматовой или Ксенией Собчак решила покинуть пределы страны. Однако вышедшая на связь в «Телеграме» актриса опровергла эти слухи.
Она призналась, что испытывала все это время большую тревогу и пыталась найти утешение при помощи чтения книг, прослушивания классической музыки и репетиций в Малом драматическом театре. Елизавета Боярская заявила, что не бежала от действительности, а напротив, искала ответы в художественных произведениях, и они ей во многом дались.
Поэтому артистка призвала своих поклонников поступить так же — избавиться от лишнего информационного шума и погрузиться в вечные ценности.
«Друзья! Ходите в театр! Это необходимая работа для души. Душа должна работать и хочет работать!» — высказалась Боярская.
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