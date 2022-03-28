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«Это необходимая работа!»: Боярская объяснила забившим тревогу поклонникам, где пропадала целый месяц

Елизавета Боярская не скрыла своих тревожных чувств от публики.

«Это необходимая работа!»: Боярская объяснила забившим тревогу поклонникам, где пропадала целый месяц
Елизавета Боярская. Фото: Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская не на шутку встревожила своих зрителей, которые потеряли свою любимицу из вида. Целый месяц звезда хранила гробовое молчание, не появляясь в социальных сетях.

Некоторые фолловеры даже стали подозревать, что она вслед за Чулпан Хаматовой или Ксенией Собчак решила покинуть пределы страны. Однако вышедшая на связь в «Телеграме» актриса опровергла эти слухи.

Она призналась, что испытывала все это время большую тревогу и пыталась найти утешение при помощи чтения книг, прослушивания классической музыки и репетиций в Малом драматическом театре. Елизавета Боярская заявила, что не бежала от действительности, а напротив, искала ответы в художественных произведениях, и они ей во многом дались.

Елизавета Боярская.
Елизавета Боярская. Фото: Global Look Press

Поэтому артистка призвала своих поклонников поступить так же — избавиться от лишнего информационного шума и погрузиться в вечные ценности.

«Друзья! Ходите в театр! Это необходимая работа для души. Душа должна работать и хочет работать!» — высказалась Боярская.

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