«Вся ее принципиальность забудется»: почему Хаматова все равно вернется в Россию

Чулпан Хаматова недавно эмигрировала со своими тремя дочками с Латвию, где у нее под Ригой в собственности есть дом. Актриса признавалась, что перебралась в Европу без особых сбережений, по ее предварительным подсчетам, их хватит примерно на три месяца.

Вместе с тем она довольно быстро нашла работу в местном театре, правда, с небольшим гонораром — около 50 евро за спектакль. На первый взгляд ситуация выглядит довольно симпатично. Но это только на первый взгляд.

Журналист Вадим Авва, который прожил в Латвии 30 лет, полагает, что средств на достойное существование на чужбине Чулпан Хаматовой вряд ли хватит. Дом у нее большой, а коммуналка в этой стране очень дорогая, при этом зарплата у артистки невысокая. Кроме того, младшей дочке придется учиться в школе на латышском языке, который она, конечно же, не знает.

Певица Алена Кравец тоже думает, что Чулпан Хаматовой придется совсем непросто в Латвии, мало того — пройдет время, и звезда вернется в Россию.

«В возможность ее работы в латвийских театрах не особо верю, ибо без знания языка ее там и близко к сцене не подпустят… Так что, вангую, в новом сезоне имя Чулпан Хаматовой снова будет в афишах московских театров. Вся ее «принципиальность» и политическая позиция тихо забудутся, когда речь зайдет о хлебе насущном», — сказала Кравец порталу dni.ru.

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