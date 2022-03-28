«Я так влюблена!»: цветущая от счастья Долина рассказала другу о чувствах к молодому кавалеру

Звезда не прислушалась к совету приятеля не выходить опрометчиво замуж.

Вдова Михаила Танича Лидия Козлова рассказала изданию 7days.ru, что Лариса Долина когда-то очень была дружна с поэтом-песенником. Невероятно доверяла ему и во многом полагалась на его мнение.

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А когда Лариса Долина встретилась со своим последним мужем Ильей Спицыным, который был младше нее на 13 лет, привела его к Михаилу Таничу на смотрины. Они специально попросили кавалера помыть машину во дворе и в этот момент устроили домашний совет.

«Михаил Исаевич, я так в Илюшку влюблена, если не выйду за него замуж, умру!» — призналась цветущая Долина Таничу.

Однако автор песни «Погода в доме» не поддержал свою подругу, попытался отговорить от скоропалительного брака. Но Лариса Долина была опьянена своими чувствами и все-таки выскочила замуж. В итоге союз закончился болезненным расставанием, после которого народная артистка долго не могла прийти в себя.

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