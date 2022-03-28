Во время ДТП с «мерседесом» Пугачевой и грузовиком ассенизатора водитель певицы получил травмы

В Одинцовском городском округе роскошная иномарка врезалась в машину ассенизатора при обгоне. Сначала водитель артистки заверил, что его на месте аварии не было, но потом оказалось, что он даже был травмирован.

Алла Пугачева уже давно живет в деревне Грязь. Там Максим Галкин построил замок. Они воспитывают двоих детей: Лизу и Гарри. Восьмилетних малышей на машине возят в школу.

Примадонна не скрывает, что у нее есть несколько дорогостоящих автомобилей. Зачастую ее видят в салоне Rolls-Royce. Но также у нее есть старый «мерседес» S-500, который был куплен в 2009 году и до сих пор служит звезде верой и правдой.

Уже месяц Алла Борисовна с семьей находится в Израиле. А вот ее машина «мерседес» попала в ДТП в Одинцовском городском округе. Оказалось, что автомобиль Примадонны протаранил ассенизаторскую машину «ГАЗ», которая начала поворот без сигнала.

Машина буквально догнала грузовик, который ехал значительнее медленнее, по словам очевидцев. После ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Водителю ассенизаторской машины выписали штраф, а «мерседес» увезли на эвакуаторе. Водителя артистки зовут Игорь. Он отрицал, что был на месте ДТП.

«Меня там не было», — заверил он.

Однако позднее поступила информация, что у водителя Пугачевой все-таки обнаружили перелом ребер, а он вместе с адвокатом и со справкой о телесных повреждениях приезжал в отдел ГИБДД, об этом пишет «МК».

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