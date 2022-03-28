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Коротко о безработных блогерах: оставшийся без TikTok Даня Милохин купил квартиру в центре Москвы

Совсем недавно тиктокер собирался идти работать автомехаником на завод.

Коротко о безработных блогерах: оставшийся без TikTok Даня Милохин купил квартиру в центре Москвы
Даня Милохин. Фото: соцсети

Наверное, именно так выглядит безработица глазами блогера. Оставшийся без TikTok Даня Милохин неожиданно для обычного люда купил квартиру в центре Москвы, сообщило издание People Talk.

Даня Милохин.
Даня Милохин. Фото: соцсети

А ведь совсем недавно блогер страдал из-за блокировки российского контента на площадке и рассуждал о безработице.

Тиктокер даже не исключал, что пойдет работать на завод автомехаником, по специальности, которую он получил в колледже после окончания школы.

Но, как оказалось, Милохин несколько сгущал краски. Вместо блогерства симпатяге-блогеру предложили работу в кино – в телеграм-канале «Массонская ложечка» он периодически делится бэкстейджем, но не особо раскрывает подробностей. На обнародованных кадрах он одет как школьник. Кроме того, Даня озвучил мультик про домовых «Финник».

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