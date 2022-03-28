Советовала Хромченко: Подольская облачилась в косынку — хит сезона а la babushka

Эвелина Хромченко считает, что головной убор может позитивно повлиять на внешность.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала советовала не игнорировать тренд на стиль а la babushka, когда косынка завязывается спереди.

Ведущая заметила, что россиянки не очень любят такую манеру из-за прочной ассоциации с деревенскими бабушками. Но стилист убеждена, что этот стереотип необходимо ломать, ведь вся Европа с удовольствием носит косынки именно так.

Кроме того, повязанный таким образом платочек может подкорректировать овал лица, убрав «лишние» щеки.

Наталья Подольская примерила косынку в стиле а la babushka для посещения храма. Однако подписчики певицы в ее телеграм-канале заметили, что головной убор ей идет. И звезда вполне могла бы в нем появляться не только в церкви, но и на прогулке.

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