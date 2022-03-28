Просто девушка: Бородина в стеганом пуховике цвета хаки и джинсах с подворотами похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Ксения до недавнего времени могла похвастаться крепким браком, но в прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым.

Теперь она чаще видится с подругами и посещает вечеринки. Примечательно, что поклонники привыкли видеть ее в дорогих платьях и роскошных туфлях. Но теперь она все чаще демонстрирует свои повседневные образы.

В Москву пришла весна, но погода продолжает быть зимней. За последнее время снова выпало много снега. Бородина решила отправиться в спортзал. Она предстала в стеганом пуховике-коконе цвета хаки и узких джинсах с подворотами.

Наряд дополнили кроссовки. Телеведущая была без макияжа, а волосы собрала в хвост. Она накинула на шею шарф. Ксения сделала акцент на стройных ногах.

В этом году стеганые пуховики стали трендом. Ани Лорак, Ольга Бузова, Наталья Подольская и другие звезды носят такие фасоны. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина.

«Очень крутой образ», «А такие джинсы в моде?», «Ксюша, вы тут девчонка 15 лет», «Какая стройняшка», «Очень красивая», «Какая вы классная! Пуховик бомбический», «Когда зима осталась, а весна ушла», «Очень стильно одеваетесь всегда», «Какая классная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!