Выйдет новый фильм «Пласт» с Вдовиченковым, Кяро и Маковецким о контрабанде калининградского янтаря

Премьера фильма «Пласт» о двух товарищах и контрабанде калининградского янтаря с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 апреля.

Главные герои криминальной драмы — Слава и Женя, которые промышляют янтарем с раннего детства, выручая друг друга. Когда-то в 90-х у них был реальный шанс «подняться», стать обеспеченными людьми и жить безбедно. Но из-за поступка Славы, этого не случилось.

С тех пор прошло много лет. В нынешнее время два товарища работают на крупного криминального босса Евгения Сергеевича. Босс выделяет им партию контрабандного янтаря для реализации. Однако мнения друзей на счет продажи камня резко расходятся, им предстоит проверить дружбу деньгами.

В фильме играют: Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Виктория Богатырева, Сергей Маковецкий, Эмила Егорова и другие российские актеры. Режиссер — Станислав Сапачев.

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