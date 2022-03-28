«Мне здесь 39 лет»: Валерия показала свои откровенные фото на шоу «Маска»

Популярная певица Валерия призналась, что в свое время снималась для мужских журналов.

Во время седьмого выпуска шоу «Маска», который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 27 марта, певица Валерия сделала неожиданное признание.

После выступления Пчелы на шоу «Маска» зашла речь о певице Ладе Дэнс, которая может находиться в этом костюме. И певица Валерия вдруг вспомнила, что Лада Дэнс в свое время снималась для обложек мужских глянцевых журналов. Но тут вдруг Валерия сделала неожиданное признание о себе.

«Я снялась тоже для обложки мужского журнала», — сказала Валерия. «Ты снималась?» — сделал большие глаза Филипп Киркоров.

Регина Тодоренко тут же начала искать в Интернете фотографии Валерии тех лет и нашла.

«О! Я думала, это Памела Андерсон!» — восхитилась Регина Тодоренко.

Тимур Батрутдинов строго поинтересовался, в курсе ли произошедшего муж Валерии Иосиф Пригожин. Валерия ответила утвердительно.

«Конечно, это при нем было. Мне здесь 39 лет. Фактически это пуританская фотосессия», — добавила певица Валерия.

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