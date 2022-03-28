Муцениеце после появления Прилучного с блондинкой показала свои страдания

Павел Прилучный заставил волноваться публику, выставив в Сеть фото с красавицей Натальей Рудовой.
Как оказалось, поводов для беспокойства нет — с актрисой «мажор» просто снимается в одном фильме. И их обнимашки на фото — всего лишь сцена из новой картины Сарика Андреасяна.
Тем не менее, что-то расстроило его бывшую жену Агату Муцениеце. В своем телеграме артистка выставила очень печальную фотографию, сморщив лоб и сделав грустные глаза.
Отметим, что в последнее время экс-супругов все чаще видят вместе. Они стали появляться в ресторанах и в гостях другу у друга. На публику актеры говорят, что подружились вновь ради детей.
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