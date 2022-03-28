«Господи, ему же больно!»: Кудрявцева публично посмеялась над своим молодым мужем

Совместный поход с женой на каток закончился для Игоря Макарова публичным падением.

Лера Кудрявцева со своим молодым мужем Игорем Макаровым совершила семейную вылазку на каток к Евгению Плющенко.

Звездная пара попробовала на льду свои силы. Блондинка щегольнула грацией и умением красиво держаться на льду. А вот хоккеист, хоть и привык стоять на коньках, фигурным катанием явно не владел.

Под крики Леры Кудрявцевой Игорь Макаров попытался совершить несколько танцевальных па, но потом довольно неуклюже грохнулся прямо на лед со всего маху.

Ведущая не стала сдерживать эмоции и в голос рассмеялась над супругом.

«Господи, ему же больно!», «Ну как бы лучше не смеяться, а поддержать», «Все равно красиво катался!», «Игорю, конечно, далеко до Лерочки. Лера – суперзвезда!» — отреагировали на обнародованные кадры с катка фолловеры.

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