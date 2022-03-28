Модные футболки от звездного стилиста
Видео
Как выбрать модные джинсы сезона весна-лето 2022
Видео

Тренд на нюд: Савельева показала пять модных образов с куртками и пальто, которые выбрала на весну

Звезда облачилась в одеяния светлых тонов.

Тренд на нюд: Савельева показала пять модных образов с куртками и пальто, которые выбрала на весну
Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Нюдовые оттенки по-прежнему в моде, и певица Саша Савельева подобрала себе несколько образов для текущего сезона именно в них.

В своем телеграме артистка показала пять нежных аутфитов с пальто и куртками. В первом луке она примерила пальто-халат, во втором — меховое пальто, в третьем — куртку дудун, в четвертом и пятом — двустороннюю куртку.

За основу Саша Савельева взяла брючный комплект свободного кроя, который тоже нынешний сезон приветствует.

Ранее мы писали про маникюр в нюдовых тонах, который сделала сестра Жанны Фриске Наталья. Сейчас она беременна и украсила свои ноготки под настроение детскими наклейками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

пальтоСаша Савельевачто модно