Тренд на нюд: Савельева показала пять модных образов с куртками и пальто, которые выбрала на весну

Нюдовые оттенки по-прежнему в моде, и певица Саша Савельева подобрала себе несколько образов для текущего сезона именно в них.

В своем телеграме артистка показала пять нежных аутфитов с пальто и куртками. В первом луке она примерила пальто-халат, во втором — меховое пальто, в третьем — куртку дудун, в четвертом и пятом — двустороннюю куртку.

За основу Саша Савельева взяла брючный комплект свободного кроя, который тоже нынешний сезон приветствует.

Ранее мы писали про маникюр в нюдовых тонах, который сделала сестра Жанны Фриске Наталья. Сейчас она беременна и украсила свои ноготки под настроение детскими наклейками.

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