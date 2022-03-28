«Живет у няни, отец не хочет с ним общаться»: как растет внук Шукшиной, рожденный от Фрейи Зильберт

Макар Касаткин сыграл свадьбу с Илоной Александровой осенью 2019 года. Простая девушка с легкостью вошла в именитую семью. Мама Макара — Мария Шукшина — приняла новоиспеченную невестку. Илона, к тому же, стала проявлять материнскую заботу о пасынке Марке. У Касаткина есть сын от Фрейи Зильберт. Экс-возлюбленная внука Лидии Федосеевой-Шукшиной оставила своего ребенка на попечении его именитой родни. Мария Шукшина занялась воспитанием малыша. А тут оказалось, что Макар Касаткин с Илоной уже развелся. Да и к тому же, разошлись они почти года назад.

В интервью бывшая невестка Лидии Федосеевой-Шукшиной посетовала на то, что маленький Маркуша не нужен ни своей маме Фрейе, ни отцу. Илона вывела Макара Касаткина на чистую воду, намекнув, что тот не навещает ребенка. Внук Марии Шукшиной, по словам бывшей жены Макара, живет с няней.

«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — приводит «СтарХит» слова Илоны.

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