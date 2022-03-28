Папа и его крошки: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана во время прогулки с дочками по Рижскому взморью

Больше месяца супружеская звездная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с дочками Этель и Кларой провели в Юрмале.
Это родной город Ирины Млодик. Сюда семейство уехало на фоне событий, разворачивающихся в мире. 25 февраля Ирина Млодик делилась снимками из одного из столичных аэропортов, сообщив, что вместе с мужем и детьми улетает в Ригу.
Но отпуск звездного семейства подошел к концу. Ирина Млодик с сожалением призналась в микроблоге, что пришло время возвращаться в Москву.
«Как трудно каждый раз уезжать из родной для меня Юрмалы», — поделилась Ирина Млодик.
Публикацию она сопроводила видео, на котором подловила, как ее супруг Эммануил Виторган прогуливается по пляжу с дочками Этель и Кларой.
Девочки одеты в похожие комбинезоны цвета прокисшей малины и шапочки. В Юрмале, судя по всему, еще холодно.
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