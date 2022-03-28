Как Мари Краймбрери скрывала от родных участие в «Маске»

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». В минувшее воскресенье шоу покинула украинская певица Мари Краймбрери. Артистка пряталась в костюме Леопарда. И, как призналась нашим журналистам, ничуть не расстроилась, что пришлось отправиться домой.

«Маска» — засекреченный проект и артистам приходится скрывать от родственников свое участие. В противном случае, продюсеры предусмотрели многомиллионные штрафы.

«Скрываться было несложно, потому что я трудоголик. И когда говорю, что уезжаю на работу, то редко отчитываюсь, куда именно. А работы у меня, к счастью, много. Поэтому никто ничего не заподозрил. Однако меня довольно быстро узнали, но я отчаянно говорила, что даже если пошла бы, то выбрала бы костюм Пчелы», — рассказала Краймбрери Teleprogramma.pro.

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