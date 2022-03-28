«Мы разошлись!»: сын Марии Шукшиной почти год скрывал развод с женой Илоной

Еще осенью 2019 года сын Марии Шукшиной сыграл свадьбу с девушкой Илоной. Она косметолог по специальности, к актерской среде никакого отношения не имеет. И даже без звездного статуса Александрова сумела расположить к себе семью жениха.

Противиться свадьбе наследника именитая бабушка Макара Касаткина, Лидия Федосеева-Шукшина, не стала. Приняла невестку и сама Мария Шукшина, которая, к слову, выступала против бывшей подруги сына Фрейи Зильберт.

Родственники Касаткина сомневались, что девушка родила сына от Макара. Все ждали ДНК-теста, а он оказался положительным. Какое-то время экс-возлюбленная внука Лидии Николаевны сама воспитывала маленького Марка, а потом Фрейя переложила всю ответственность о малютке-сынишке на плечи Марии Шукшиной. Все-таки она родная бабушка ее ребенка. Актриса с радостью забрала внука.

Тем более, что и новоиспеченная жена Макара Касаткина — Илона — с радостью приняла пасынка. Часто делилась снимками с Маркушей в соцсети. А потом вдруг тишина. И как оказалось, неспроста. Сын Марии Шукшиной успел развестись с Александровой, вместе они прожили не больше двух лет.

«Маркуши совсем не стало в моих социальных сетях из-за того, что мы разошлись с его папой, — говорит «СтарХиту» Александрова. — Разошлись 10 месяцев назад».

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