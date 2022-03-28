«Пока меня туда не тянет»: Анна Нетребко заговорила о своем возвращении на сцену после отмен

Оперная дива Анна Нетребко заявила, что намерена сделать паузу в работе на пару месяцев.

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко решила посвятить ближайшее время путешествиям.

В микроблоге певица сообщила поклонникам, что пока не будет выходить на сцену.

«Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. И в эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была», — поделилась Анна Нетребко.

В эти дни оперная дива находится в одной из стран Ближнего востока. Геотег Анна Нетребко, вопреки обыкновению, не ставит, не желая сообщать, где именно отдыхает. На фото она предстала в роскошном восточном наряде на фоне величественной пустыни.

«Сейчас это ваше настроение, ваш образ… В мире все сыпуче, все шатко, как пески, но вы стойкая и талантливая женщина», «Они еще умолять будут вас вернуться», «Как всегда, все роскошно», «Вам так идет пустыня! Вы в ней царица! Вдохновения и душевной гармонии вам!» — высказались под фото поклонники Анны Нетребко.

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Напомним, из-за событий в мире от сотрудничества с Анной Нетребко отказались несколько оперных театров в Европе и Америке.

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