Твое лицо утром? Ивлеева показала себя с распухшим носом и заплывшими глазами

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась свежим селфи без прикрас, показав свое лицо утром. Многие поклонники посчитали, что блогер изрядно заретушировала снимок, чтобы выглядеть в кадре не такой красивой. Другие считают, что у артистки явно была бессонная ночь.
Под глазами у теледивы залегли глубокие морщины, вещи оттекли, нос распух, как и скулы, все лицо оплыло и округлилось, стал заметен даже второй подбородок. Вместе с красными пятнами проступили и веснушки. На голове — всклокоченные волосы. Из бьюти — только кустистые ресницы.
«Рубрика «Бабкино утро». Говорит всем привет! Вопрос — что выберешь: красоту или чувство юмора?» — спросила у фолловеров Ивлеева.
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