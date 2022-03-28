Твое лицо утром? Ивлеева показала себя с распухшим носом и заплывшими глазами

Блогер дала понять, что чувство юмора у нее на высоте.

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась свежим селфи без прикрас, показав свое лицо утром. Многие поклонники посчитали, что блогер изрядно заретушировала снимок, чтобы выглядеть в кадре не такой красивой. Другие считают, что у артистки явно была бессонная ночь.

Под глазами у теледивы залегли глубокие морщины, вещи оттекли, нос распух, как и скулы, все лицо оплыло и округлилось, стал заметен даже второй подбородок. Вместе с красными пятнами проступили и веснушки. На голове — всклокоченные волосы. Из бьюти — только кустистые ресницы.

«Рубрика «Бабкино утро». Говорит всем привет! Вопрос — что выберешь: красоту или чувство юмора?» — спросила у фолловеров Ивлеева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!