«Мы с дедушкой очень любим тебя»: Марина Юдашкина трогательно обратилась к младшему внуку Аркадию

Маленькому наследнику известного семейства Юдашкиных исполнилось четыре года.

В дружной семье известного кутюрье Валентина Юдашкина 28 марта — праздничный день. Исполняется четыре года младшему внуку Валентина и Марины Юдашкиных Аркадию.

В честь этого события Марина Юдашкина поделилась в телеграм-канале снимком подросшего малыша. С фотографии смотрит очаровательное создание с вьющимися локонами и огромными бездонными глазами синего цвета.

«Любимый наш Аркадий! Поздравляем тебя с днем рождения! Расти умным, счастливым! Мы с дедушкой очень любим тебя», — обратилась к внуку Марина Юдашкина.

Поклонники звездного семейства присоединились к поздравлениям, передав через бабушку привет очаровательному Аркадию.

Напомним, Аркадий — младший сын дочери Юдашкиных Галины. У нее и ее мужа Петра Максакова есть еще старший сын Анатолий, мальчику в апреле исполнится шесть лет. Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями живет в Гонконге.

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