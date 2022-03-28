«Вопрос, которого не разрешите вы»: Безруков ответил Западу стихотворением Пушкина

Актер Сергей Безруков в «Телеграме» эмоционально зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Клеветникам России». По его словам, оно очень созвучно современной истории.

«Оставьте: это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, свои знаменитые строчки Александр Пушкин написал в 1831 году. Это случилось в ответ на антироссийские высказывания во французском парламенте. Он заметил, что европейцы не знают ни российской истории, ни культуры, поэтому не имеют права вмешиваться.

Напомним, что Сергей Безруков также находится в черном списке в некоторых странах. Ему, к примеру, не разрешен въезд в Латвию.

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