«Деньги появились — решил построить!»: Пугачева объяснила, почему их с Максимом дом похож на замок

Оказывается, что о таком доме в готическом стиле шоумен мечтал еще будучи ребенком.

Алла Пугачева объяснила, почему ее муж построил на холме особняк, который очень напоминает замок. Так певица намекнула, что Максим Галкин с раннего детства мечтал о таком доме в готическом стиле. И когда у него появились деньги, он тут же решил вложиться в строительство. К элитному замку в подмосковной деревне Грязь также примыкает гектар земли с садом-огородом, оранжереей, теплицами и плодовыми деревьями.

«Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса», — рассказала Олегу Меньшикову певица.

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