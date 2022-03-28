Удалившая из соцсетей фото с российским флагом Тутберидзе оказала помощь Щербаковой

Она помогла своей подопечной устранить носовое кровотечение.

Тренер Этери Тутберидзе после произвольной программы на Кубке Первого канала, который прошел в Саранске, помогла фигуристке Анне Щербаковой устранить носовое кровотечение.

В какой-то момент Этери Тутберидзе подошла к тренеру-хореографу Даниилу Глейхенгаузу. Она забрала у него салфетку. После этого знаменитая наставница подошла к Щербаковой.

В это время ведущий Алексей Ягудин предложил публике поздравить 17-летнюю звезду фигурного катания с золотой медалью, выигранной на Олимпиаде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Этери Тутберидзе удалила из соцсетей все фотографии с российской символикой. Ее дочь Диана Дэвис живет в Америке. Кроме того, у тренера есть недвижимость в США.

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