Родная сестра Дмитрия Нагиева пожаловалась, что еле сводит концы с концами

Старшей сестре Дмитрия Нагиева Наталье — 62 года. Женщина живет в 110 километрах от Санкт-Петербурга, в деревне, где у нее есть небольшой дом и конюшня.

Раньше Наталья работала с тяжелыми формами ДЦП, однако после смерти мужа от этого пришлось отказаться. Однако расстаться с лошадьми, которых она спасала от убоя и выхаживала после недобросовестных хозяев, Наталья не смогла.

«Еле сводим концы с концами, — призналась женщина в программе «Ты не поверишь!». — Приезжают местные жители и привозят корм для лошадей».

Помогает ли ей старший брат — неизвестно. Но женщина отмечает, что Дмитрий часто приезжает к ней. По словам женщины, артист считает конюшню своим местом силы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!