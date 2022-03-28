Пугачева: «Я ему тогда сказала: «Макс, я смогу с тобой нормально состариться?»

Алла Пугачева в одной из своих бесед с Олегом Меньшиковым затронула тему неравного брака. Примадонна старше своего последнего мужа — шоумена Максим Галкина — на двадцать семь лет. Разумеется, поначалу певица испытывала некоторые сомнения, была не уверена в том, получится ли у них с Максимом сохранить чувства.

Артистка, набравшись храбрости, напрямую спросила у молодого Галкина о его намерениях, чтобы уяснить для себя, понимает ли он всю серьезность. «Я ему тогда сказала: «Макс, я смогу с тобой нормально состариться и ни о чем не переживать?» Он на меня так серьезно посмотрел и сказал, что я могу ни о чем не переживать», — рассказала Меньшикову певица.

Ну а сам Максим Галкин для YouTube-проекта «А поговорить?» заверил, что с самого начала понимал, что ответственность за их общих детей — двойняшек Гарри и Лизу — лежит в первую очередь на нем. По словам шоумена, ему нужно поставить малышей на ноги и позаботиться о благополучии второй половинки.

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