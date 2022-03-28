«Это провал»: Ксения Бородина сделала громкое заявление по поводу мужчин

Разведенная Ксения Бородина утверждает, что все знает про отношения между мужчиной и женщиной. Более того, телеведущая пытается научить других — как им поступать в той или иной ситуации.

Например, недавно ведущая «Дома-2» заявила, что женщины никогда не должны бороться за внимание мужчин. По ее мнению, это неприемлемо.

«Я, кстати, всегда удивляюсь, когда женщины борются за мужика. Я вот так реально не умею, всегда, если что говорила. Какая еще борьба? Мне не раз говорили: «Ну вот так нельзя, надо быть мудрее». Чего? Какая еще борьба может быть? Никогда! Когда за женщину борются — это я еще пойму, но бороться за мужика — это провал», — в свойственной манере отметила Бородина.

38-летняя Ксения Бородина не устает подчеркивать, что ее главная радость в жизни — это дети. Телеведущая много времени проводит с Марусей и Теоной, стараясь сделать все, чтобы девочки были счастливы.

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