Гектар земли и замок на холме: какая элитная недвижимость есть у Галкина с Аллой в деревенской глуши

Шоумен вместе с певицей и детьми уехал в отпуск в Израиль.

Свой элитный замок в деревенской глуши шоумен Максим Галкин построил на холме. К особняку прилегает гектар земли — роскошные владения с теплицами, летним садом, оранжереей, ветвистыми тропинками и огородом. Телеведущий выращивает на грядках в парниках огурцы, помидоры, зелень и даже перцы. Все это подается к столу. Ну а Алла Пугачева по весне ухаживает за плодовыми деревьями, убирая старые сухие веточки. Вот так со стороны выглядит замок Примадонны в деревне Грязь.

Сама певица как-то призналась, что их с Максом дом напоминает сказочный замок, а парадное крыльцо украшают вот такие гаргульи. Эти персонажи Пугачеву немного смущали и пугали. Но потом она к ним привыкла. В Грязи шоумен стал обладателем дорогой элитной недвижимости. Помимо роскошного дома с множеством комнат — спальни, кухня-столовая, кладовые, творческая мастерская, детские игровые, — Галкин стал обладателем целого гектара земли, на территории которой он может построить еще один дом.

Ну а пока вместе с Примадонной шоумен проводит отпуск в Израиле. Алла Пугачева заверила поклонников, что эмигрировать не собирается и обязательно вернется обратно, на родину.

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