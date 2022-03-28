Вдова Армена Джигарханяна: «Боюсь остаться без квартиры в Москве»

79-летняя вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова живет уже много лет в трехкомнатной квартире актера на Арбате. Однако половина жилья по документам принадлежит бизнесмену Юрию Растегину.

По словам женщины, Джигарханян продал часть квартиру Растегину шесть лет назад. Ему тогда нужны были деньги, чтобы сделать ремонт в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской. С тех пор они пытались выкупить долю бизнесмена, но он отказывал.

«Он собирается сделать там музей в память Армена Джигарханяна. Но я не понимаю, кому он нужен на третьем этаже жилого дома. Нечего показывать — ничего особо ценного актер не нажил. Я боюсь остаться без квартиры в Москве», — заявила Власова в шоу канала НТВ «Ты не поверишь!».

Предприниматель же, в свою очередь, сообщил, что скоро вместе со Степаном (сын Джигарханяна. — Прим. ред.) будут искать новое жилье для Власовой.

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