Глаза прикрыты, отечность и краснота: Бузова показала свое заплаканное лицо вблизи и без макияжа

Ранее телеведущая поделилась признанием о том, что до сих пор скучает по Давиду Манукяну.

Ольга Бузова неожиданно для своих подписчиков в Telegram-канале поделилась домашним снимком, показав вблизи свое заплаканное лицо без косметики. Экс-ведущая проекта «Дом-2» прикрыла глаза, дав понять, что она едва справляется с тягостными эмоциями. Лицо певицы немного отекло от слез и покраснело. Но это, телеведущую, которая привыкла быть искренней со своими поклонниками, совершенно не смутило.

Ранее Бузова намекнула, что до сих пор скучает по своему бывшему бойфренду Давиду Манукяну. И даже показала памятный кадр со съемок клипа с блогером. Ольга дала понять, что по-настоящему любила Даву. Вот только сохранить отношения им не удалось.

«Сильные женщины тоже плачут. А еще от того, что они совсем не сильные. Им пришлось ими стать», — такую подпись оставила под фото в Telegram Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!